Inter x Botafogo, na matemática, é um jogo frio para o lado colorado. Os cariocas chegam em Porto Alegre buscando uma vitória, para quem sabe retornar, pelo menos, ao grupo dos quatro primeiros do Brasileirão. Na prática, a busca pelo resultado e a ambição dentro da partida está toda do lado visitante. O que nos faz pensar que o Inter pode realizar uma grande partida e se despedir do Beira-Rio em grande estilo na temporada de 2023?