Quando o assunto é futebol, existem poucas unanimidades. Normalmente terá alguém para discordar daquilo que, para você, é óbvio. Talvez, se não fossem os argentinos, Pelé seria uma das únicas unanimidades do futebol. Mas alguns dos nossos vizinhos da América do Sul acreditam de verdade que Maradona foi superior durante a história. Eu sei, para mim também é absurdo enxergar dessa forma. Como colocar alguém na mesma prateleira que um tri campeão da Copa do Mundo? Paciência. O futebol é assim e continuará dividindo opiniões.