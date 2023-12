Gustavo Scarpa é o grande nome da atual janela de transferências do Inter. Durante a corrida eleitoral entre Alessandro Barcellos e Roberto Melo, o jogador foi o mais citado pelos candidatos. O sonho de contar com a presença desse atleta no Beira-Rio animou a torcida, que é carente de jogadores de nível na composição do grupo. A partir de agora temos dúvidas de como essa história deve desenrolar. A concorrência é forte.