Antonio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, afirmou que, para ele, Roger não é um ídolo. Chamou o ex-lateral de coadjuvante e o comparou com Bruno Cortez. A opinião do dirigente/torcedor é pessoal, mas na antevéspera do Gre-Nal revela mágoa e rancor, além de dar combustível ao nosso treinador.