Escrevi aqui e falei na Rádio Gaúcha que Eduardo Coudet foi o grande responsável pela eliminação na semifinal do Gauchão. Mas, ao ler uma reportagem do colega Saimon Bianchini, preciso ser justo e fazer um ajuste na minha opinião inicial. Os números que o repórter teve acesso são esclarecedores e aliviam bastante a culpa do treinador.