Fui crítico ferrenho do Johnny aqui no Inter. Especialmente quando ele atuava como segundo homem de meio-campo. Saída lenta, passes burocráticos e erros de posicionamento e marcação me tiravam do sério. Mas é fato que ele evoluiu como primeiro volante e que começou muito bem sua trajetória na Europa. Espero que continue assim, já que ele ainda pode render mais grana aos cofres do clube.