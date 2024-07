“Desistir” não é o verbo certo para explicar o recente movimento do homem mais poderoso do mundo. O debate com Donald Trump, dia 27 de junho, marcou o começo do fim da candidatura de Joe Biden à reeleição. Ele estava confuso. Sua voz soava trêmula. Seus movimentos, inseguros. Biden abriu mão da disputa influenciado por pressões externas. Queria continuar. Não conseguiu.