Lançada neste mês pela plataforma Max, a série documental Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, 2024) reconstitui o ambiente tóxico do Nickelodeon, um dos mais populares canais para crianças e adolescentes. Os cinco episódios dirigidos por Mary Robertson e Emma Schwartz relatam casos de pedofilia, abuso e assédio sexual, racismo e bullying sofridos pelos atores de programas como All That, Zoey 101, Kenan & Kel, The Amanda Show, Sam & Cat e Drake & Josh. Entre os artistas ou ex-artistas que dão depoimentos, está Drake Bell. O documentário também recupera as passagens de Amanda Bynes e Ariana Grande pela emissora.