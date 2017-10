O Cumbuca começou como um restaurante que servia as porções do almoço executivo em pequenas vasilhas de barro, as cumbuquinhas. Só que o proprietário, Alexandre Barboza, nunca se acomodou, mesmo com o sucesso que o espaço, localizado bem no limite dos bairros Bom Fim e Rio Branco, alcançou em pouco tempo. Passou a abrir à noite, com sanduíches que mostravam que era um especialista em recheios. Apesar de ter pães de qualidade, não estava satisfeito em apenas comprar o produto. Aproveitou os cursos do Fabiano Soares (um dos melhores padeiros de Porto Alegre) para aprender a fazer o próprio pão. Durante algum tempo, além do almoço e dos sanduíches à noite, também oferecia cucas e pães especiais produzidos ao longo do dia.