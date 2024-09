As Paralimpíadas nos mostram a essência do esporte

Mais uma vez, a delegação brasileira está dando um show na Paralimpíada! Embora estejamos vendo muitos replays, anúncios na televisão e internet, para muita gente ainda é um mistério o porquê do nosso país ser uma potência paralímpica. E digo potência porque nas últimas três edições de Jogos Paralímpicos o Brasil ficou no top 10 do quadro geral de medalhas. Entre alguns motivos, acredito que o principal é que o esporte é o meio que mais aceita as pessoas com deficiência (PCD's).