Faltou um pouquinho de céu azul, na minha foto (acima), para garantir o contraste com a queda d'água da Gruta Nossa Senhora de Lourdes , em Doutor Ricardo , no Vale do Taquari. Descoberto por moradores em 1957, o lugar, ao longo de décadas, ganhou acesso e infraestrutura que garantem um passeio bacana em meio à natureza. A estrada até lá é asfaltada (fica a cerca de 170 quilômetros de Porto Alegre) e uma escadaria bem cuidada conduz até a gruta. O parque que a cerca também é bem cuidado e adequado para piqueniques. Em fevereiro, a tradicional festa de Nossa Senhora de Lourdes costuma receber milhares de pessoas.

É por ali também que passará a 25ª edição de caminhadas longas do Passeios na Colônia pelo Vale do Taquari, a última deste ano. Serão 45 quilômetros, nos dias 11 e 12 de novembro, pelo interior dos municípios de Doutor Ricardo, Ilópolis e Itapuca. Outra atrações da rota são o Museu do Pão, em Ilópolis, e o "Pulador", no Rio Guaporé, limite entre Itapuca e União da Serra.

Inscrições e informações: (051) 99583-2672, e-mail valenews@certelnet.com.br ou em www.passeiosnacolonia.com.br