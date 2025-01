Pablo Marçal publica vídeo ao lado de Donald Trump: "Salve o Brasil"

Nos comentários, o ex-candidato a prefeito de São Paulo relatou detalhes do encontro. Marçal diz que encontrou três vezes com Trump, e que foi o "acesso mais difícil de toda a minha vida" :

"Encontrei com o Trump 3x e ele realmente gosta do Brasil. O serviço secreto não deixa chegar perto dele. Quase impossível gravar esse vídeo", escreveu o político.

Apesar de Marçal estar nos EUA e ter participado de eventos ligados à posse de Trump, não se sabe exatamente quando ocorreu o encontro entre os dois . Marçal publicou o vídeo nesta terça-feira (21), mas em outra publicação, de segunda (20), com recorte de uma entrevista a um canal no YouTube de brasileiros nos EUA, o repórter revela que o diálogo foi gravado "há alguns dias" , sem precisar a data e a ocasião em que ocorreu.

Na primeira conversa com a imprensa sentado à mesa do Salão Oval da Casa Branca, na noite de segunda, Donald Trump afirmou que Brasil e América Latina precisam "mais dos EUA do que os EUA precisam deles" e questionou o envolvimento do Brasil em conversas de negociações entre Rússia e Ucrânia.