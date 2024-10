Por que Adiló vira favorito no segundo turno em Caxias do Sul

Às vésperas do primeiro turno da eleição, o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) era considerado carta fora do baralho pelos adversários. Apostava-se em um segundo turno entre Maurício Scalco (PL) e Denise Pessôa (PT). Iniciada a apuração, Scalco largou na frente, com Adiló em segundo, Denise em terceiro e Felipe Gremelmaier (MDB) em quarto. As posições nunca se alteraram e Denise terminou em terceiro lugar, com 61.684 — foram 2.853 a menos que o prefeito. Gremelmaier fez 19.172.