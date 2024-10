Candidata a vice-prefeita de Caxias do Sul na chapa liderada por Maurício Scalco (PL), a vereadora Gladis Frizzo (PP) concedeu entrevista à Rádio Gaúcha Serra por telefone após a consolidação do resultado, na noite deste domingo (6). Scalco e Gladis vão disputar o segundo turno com Adiló Didomenico (PSDB) e Edson Nespolo (União Brasil). Gladis afirmou que não deseja os votos da esquerda na segunda etapa da eleição.