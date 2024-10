As grávidas de Viamão, que hoje fazem o pré-natal em hospitais de Porto Alegre, não terão de cruzar a divisa do município para terem seus bebês. Promessa da secretária da Saúde, Arita Bergmann, a reabertura do Centro Obstétrico do Hospital de Viamão, na noite de quarta-feira (2), teve a presença de mulheres que estão perto de dar à luz.