Prevista desde o primeiro semestre deste ano, a saída do deputado Danrlei de Deus (PSD) da Secretaria de Esportes deve ser consumada no início da próxima semana, com seu retorno à Câmara dos Deputados. No lugar de Danrlei assumirá o deputado Gaúcho da Geral, abrindo caminho para o suplente Dimas Costa assumir uma cadeira na Assembleia.