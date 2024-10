Maranata se credencia para assumir a Famurs no ano do PDT

Reeleito com 79,8% dos votos no dia 6 de outubro, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, se credencia para assumir a presidência da Famurs no ano que couber ao seu partido, o PDT. O prefeito também se torna um dos líderes mais relevantes da nova geração de trabalhistas, com possibilidade de vir a ser candidato ao Piratini em 2030. Por que não em 2026? Porque isso o obrigaria a renunciar ao mandato no início de abril de 2026, traindo a confiança dos 40.966 eleitores que votaram nele em Guaíba.