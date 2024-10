A derrota na terra do governador Eduardo Leite e da presidente do PSDB, Paula Mascarenhas, dividiu os tucanos a ponto de não haver perspectiva de anúncio de apoio a Fernando Marroni (PT) nem a Marciano Perondi (PL). Com Fernando Estima em terceiro lugar, os votos dos eleitores tucanos serão decisivos para o resultado no segundo turno, mas a tendência é os líderes abrirem seu voto pessoal, deixando os filiados liberados para apoiar quem desejarem.