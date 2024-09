Quatro meses depois da enchente, RS ainda carece de obras essenciais

Passaram-se 120 dias desde que a água do Guaíba se esparramou pelo Centro Histórico, o Quarto Distrito, deixou a pista do aeroporto Salgado Filho submersa e alagou outros bairros da Zona Sul e da Zona Norte. Quatro meses depois, incrivelmente, a cidade ainda está sem aeroporto e o trensurb opera com restrições, sem perspectiva de chegar ao Centro antes do final do ano, o que obriga os passageiros a encararem baldeações para chegar ao trabalho e afeta o comércio e os serviços.