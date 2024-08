Governadores não têm tradição de eleger o prefeito de Porto Alegre

O fato de o PSDB não ter conseguido viabilizar a candidatura de Nelson Marchezan, por falta de apoio político, confirma que ser do partido do governador tem pouca ou nenhuma influência na eleição de Porto Alegre. Um estudo do cientista político Carlos Borenstein mostra que só uma vez desde 1985 o prefeito eleito era do partido do governador. A coincidência ocorreu em 2000, quando Olívio Dutra era governador Tarso Genro se elegeu prefeito com 48,72% no primeiro turno e 63,51% no segundo.