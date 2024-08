Empate técnico entre Maria do Rosário e Melo reforça polarização

A largada da campanha eleitoral em Porto Alegre terá uma baliza imaginária pautando a ação dos candidatos: a pesquisa Atlas/Intel, divulgada nesta quinta-feira (8), reforça o cenário de polarização indicado por sondagens anteriores à convenção. Com 34,1% das intenções de voto, Maria do Rosário (PT) tem ligeira vantagem sobre o prefeito Sebastião Melo (MDB), que aparece com 30,7%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.