Com a saída da jornalista Tânia Moreira, que deixa o governo para se dedicar a campanhas eleitorais, a comunicação do Palácio Piratini sofrerá modificações profundas. O novo secretário será Caio Tomazeli, que deve indicar pessoas de sua confiança para os principais cargos na estrutura do jornalismo e da publicidade. Está confirmada a saída do secretário adjunto, Alexandre Elmi.