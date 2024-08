Fracassou a última tentativa do PSDB de encontrar um partido aliado para garantir a candidatura de Nelson Marchezan a prefeito de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite empenhou-se pessoalmente na negociação com o União Brasil, conversando com o presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, na esperança de que convencesse o diretório local a abandonar a aliança com Juliana Brizola (PDT), mas a conversa não prosperou.