Isenção de IPTU para quem teve imóvel alagado depende dos vereadores

Os porto-alegrenses que tiveram os imóveis alagados na enchente de maio correm o risco de não ter o desconto no IPTU, prometido pela prefeitura. A solução para o problema está nas mãos dos vereadores, que precisam votar um novo projeto até quarta-feira (31). O prefeito Sebastião Melo convocou a Câmara para sessões extraordinárias nos dias 30 e 31 de julho. Caso o projeto não seja aprovado, no dia 8 de agosto os moradores de áreas alagadas terão de pagar uma parcela do IPTU de maio e outra de agosto.