Será às 14h30min desta terça-feira (18), em Brasília, a reunião decisiva com a Fraport sobre a recuperação do aeroporto Salgado Filho. A presidente da empresa no Brasil, Andreea Pal, estará pessoalmente em reunião com os ministros Paulo Pimenta (Reconstrução), Rui Costa (Casa Civil) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).