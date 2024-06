Solidariedade sem fronteiras Notícia

Mais 14 mil kits de material escolar serão doados na próxima semana para a campanha Mochila Cheia

Doações foram obtidas pelo movimento Beyond, que reúne profissionais de alto nível, comprometidos com a causa do Rio Grande do Sul

21/06/2024 - 15h09min Atualizada em 21/06/2024 - 15h11min