Por enquanto, a Câmara aprovou apenas a votação em regime de urgência do projeto de lei 1.904/24, mas, do jeito que a bancada conservadora está passando a boiada no Congresso, não será surpresa se nos próximos dias for aprovado o projeto que tornará o Brasil famoso por impor pena maior à mulher estuprada, que faz um aborto, do que ao estuprador. O regime de urgência permite que os projetos sejam votados diretamente em plenário, sem passar pelo debate nas comissões.