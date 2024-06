Os clientes do Banrisul nem notaram, porque nenhum serviço foi interrompido, mas a sede do banco, na Rua Caldas Júnior com a Praça da Alfândega, ficou debaixo d’água por quase um mês. A diretoria teve de se transferir para um espaço emprestado pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e só deve retornar na metade de julho.