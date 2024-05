Além de Paulo Pimenta e Waldez Góes, que praticamente acamparam em Porto Alegre, quase todos os ministros do presidente Lula já vieram ao Rio Grande do Sul desde que a enchente começou. O objetivo dessas visitas, feitas na carona de aviões da FAB que decolam com donativos, é ver de perto a situação do Estado e levantar as demandas inerentes a cada pasta.