Com um chapéu de boiadeiro e camisa xadrez, o deputado goiano Amauri Ribeiro chorou no gabinete do presidente da Assembleia, Adolfo Brito (PP), ao falar sobre a tragédia climática que abalou o Rio Grande do Sul. Amauri veio a Porto Alegre à frente de uma comitiva de goianos para falar do apoio que seu Estado vem dando ao Rio Grande do Sul.