O espaço na coluna Política+, que assino desde 2003, foi pequeno para contar nos detalhes a história da salvação de uma escola pública que, ao lado de outros colegas, especialmente de Marcelo Rech e Tulio Milman, defendi com unhas e dentes nos últimos anos. Trata-se da Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, localizada no que se convencionou chamar de “um bairro nobre”, pelo alto valor dos terrenos. Instalada como uma "brizoleta" no tempo em que o Mont Serrat era periferia, a escolinha foi reconstruída e hoje é um prédio modelar, mas esteve muito próxima de virar um edifício comercial, de apartamentos ou simplesmente estacionamento de um empreendimento vizinho.