Tão certa quanto o último dia de Carnaval nas últimas cinco décadas, a Romaria da Terra chegou à 46ª edição nesta terça-feira (13), sempre com um tema central de preocupação dos agricultores familiares. Realizada neste ano no município de Ipê, conhecido como capital nacional da agricultura ecológica, a romaria deste ano propôs uma reflexão sobre as mudanças climáticas e alertou para a urgência do cuidado com a terra e o meio ambiente.