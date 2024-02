O Partido Verde planeja lançar nos próximos dias o médico Montserrat Martins como opção a vice na chapa liderada pela deputada Maria do Rosário (PT) à prefeitura de Porto Alegre. Embora esteja ciente de que a candidata a vice de Rosário deve ser indicada pelo PSOL, com quem o PT já tem acordo encaminhado, Martins afirma que o movimento é um gesto simbólico para ressaltar as propostas do PV.