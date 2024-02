Meus pais foram agricultores familiares desde crianças. Digo crianças porque naquele tempo não se falava em trabalho infantil. As famílias pobres viviam do que plantavam e dos animais que criavam, o que exigia o envolvimento de todos nas tarefas cotidianas. Trabalhava-se do amanhecer ao anoitecer, sem folga aos domingos e feriados, porque há certas atividades, como tirar leite e tratar os animais, que precisam ser feitas sete dias por semana.