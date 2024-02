Na conversa em que discutimos a pauta do Gaúcha Atualidade da quinta-feira passada (8) decidimos que, como o programa seria especial, apresentado do Largo Glênio Peres, era preciso sair do comum sem fugir da sua essência, o jornalismo. O Timeline levaria os Fagundes, certeza de sucesso com o público, mas e nós, que não temos tradição musical? Quando sugeri no grupo de WhatsApp que convidássemos o Borghettinho, vi que pouco antes Kyane Sutelo, nossa competente produtora, tinha dado a mesma ideia.