Prováveis adversários na eleição deste ano, o prefeito Sebastião Melo (MDB) e a deputada federal Maria do Rosário (PT) participaram de reunião online no final da tarde desta quarta-feira (17) com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, para tratar da decretação de situação de emergência em Porto Alegre.