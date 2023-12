O Novo ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (13) para tentar suspender o pagamento de adicional por tempo de serviço a juízes e desembargadores. Em novembro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) decidiu voltar a pagar para parte dos magistrados o benefício conhecido como quinquênio, penduricalho que havia sido extinto em 2004.