O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) divulgou, nesta quinta-feira (16), nota de esclarecimento sobre o julgamento do Órgão Especial que, na última segunda-feira (13), determinou a volta dos adicionais por tempo de serviço (ATS), conhecidos como quinquênios, a magistrados que tinham direito a esse benefício quando o subsídio foi adotado. A nota assinada pela administração do tribunal afirma que a Corte "está sendo alvo de maliciosas e articuladas investidas, as quais acabam promovendo deliberada desinformação".