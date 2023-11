Liderada pelo vice-governador Gabriel Souza, uma comitiva gaúcha com secretários, técnicos e deputados embarca neste sábado (25) em viagem de quatro dias à China. Segundo o Piratini, a agenda é motivada pelo fato de o país asiático ser o principal parceiro comercial do Rio Grande do Sul, com importações que superam US$ 4,7 bilhões. A expectativa é ampliar o mercado de carne suína.