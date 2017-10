A solução salomônica encontrada pela ministra Cármen Lúcia na sessão em que se discutiu a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares apequenou a instituição. O confuso voto de desempate, que nem os colegas conseguiam entender direito, expôs a ministra e passou para o país a ideia de que o Supremo capitulou para evitar uma crise com o Senado. E a Corte, que em tese tem a última palavra em matéria constitucional, deu razão para os memes que inundaram as redes sociais no feriado da padroeira do Brasil.