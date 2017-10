Um almoço na casa de Luis Roberto Ponte, com participação do prefeito Nelson Marchezan (PSDB) e de caciques do PMDB, está na origem da suspeita de que o partido derrotado na eleição de 2016 em Porto Alegre está articulando a entrada na base do governo.

Ponte assegura que sua única intenção é ajudar o prefeito a aprovar projetos de interesse da cidade e que em nenhum momento se cogitou da ocupação de cargos. A presença do vereador Idenir Cecchim alimentou a especulação de que ele assumiria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Se oferecer a Secretaria do Desenvolvimento ao PMDB, o prefeito de Porto Alegre corre o risco de enfrentar uma crise com o PP, que começou com duas pastas e hoje só tem o vice no primeiro escalão. Idenir Cecchim diz que não foi sondado.

Além do horizonte

Aliados do governador José Ivo Sartori não escondem o desejo de uma aliança com o prefeito Nelson Marchezan em Porto Alegre para inviabilizar a candidatura de Eduardo Leite (PSDB) ao Palácio Piratini em 2018..