Depois de a Câmara Municipal rejeitar, por 28 votos a 7, a admissibilidade do pedido de impeachment, Nelson Marchezan divulgou uma nota afirmando que os vereadores demonstraram "responsabilidade perante os cidadãos". O prefeito de Porto Alegre ressaltou que não havia "sustentação técnica ou jurídica" no documento protocolado por dois taxistas e que o objetivo do processo era "desgaste político".