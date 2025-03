Rio Grande do Sul tem duas cientistas com a maior certificação internacional em toxicologia

Cientistas Izabel Vianna Villela e Miriana Machado. InnVitro / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Agora, o Rio Grande do Sul tem duas gaúchas com a certificação internacional Diplomate of the American Board of Toxicology (DABT). Izabel Vianna Villela já possuí o título desde 2022, e agora Miriana Machado também conquistou o reconhecimento.

O título, concedido pelo American Board of Toxicology (ABT), um dos órgãos mais respeitados do setor, certifica profissionais com alto nível de conhecimento e competência global em toxicologia.

