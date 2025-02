RS foi o segundo Estado que mais recebeu crédito do BNDES no país em 2024

Estado ficou atrás apenas de São Paulo em relação a volume de crédito. Vanderlei Almeida / AFP

O Rio Grande do Sul foi o segundo Estado que recebeu maior volume de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2024 em setores da agropecuária, comércio e serviços e micro, pequenas e médias empresas. Ficou atrás apenas de São Paulo.

Foram R$ 39,3 bilhões, aumento de 140% em relação a 2023 (R$ 16,3 bilhões). Em grande parte, o montante deve-se às ações do banco para recuperar a economia do Estado, fortemente atingida pela tragédia climática. O valor também é 175% superior ao destinado em 2022 (R$ 14,3 bilhões). As aprovações totais de crédito para o Estado beneficiaram todos os setores da economia.

Veja os principais

Agropecuária — R$ 13,4 bilhões

Comércio e serviços — R$ 11,1 bilhões

Indústria — R$ 6,4 bilhões

Infraestrutura — R$ 8,5 bilhões

Micro, pequenas e médias empresas — R$ 25 bilhões





Na avaliação do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, os resultados mostram a participação do banco no esforço do governo para apoiar a recuperação dos danos causados pelas enchentes.