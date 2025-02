Marinha localiza navio torpedeado por submarino alemão durante a 2ª Guerra Mundial 

Imagem do navio Vital de Oliveira em operação, antes do naufrágio.

A Marinha do Brasil anunciou que identificou a localização do naufrágio do Vital de Oliveira, navio brasileiro que foi torpedeado por um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial. A embarcação naufragada foi encontrada neste mês, 80 anos após o ocorrido. O casco está a cerca de 65 quilômetros de distância do litoral de Macaé, no Rio de Janeiro.