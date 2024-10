No meio do Drake, o mais terrível mar do mundo, as gavetas do meu camarote se movimentavam para um lado e outro, no ritmo das ondas enormes que pareciam abocanhar o navio. Cada vez que elas voltavam a bater no fundo do armário, havia um estrondo. Era madrugada, e, da cama, eu olhava a cadeira e os móveis amarrados para não rolarem pelo chão.