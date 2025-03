A Ucrânia perde. A Rússia ganha. E a Europa nunca mais será como antes

Policiais ucranianos no local do ataque em Dobropillia, região de Donetsk, no dia 9

Desde o bate-boca no Salão Oval, a diplomacia da força do presidente americano funcionou: ele forjou uma armadilha para Zelensky, que saiu pela porta dos fundos da Casa Branca, e, na sequência, se viu enredado em perdas que o deixaram praticamente sem ação diante da Rússia. Os EUA suspenderam a ajuda militar e deixaram de compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia - o que reduz em grande parte sua capacidade militar perante as tropas de Putin. Na prática, game over para Zelensky.