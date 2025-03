Consulado Geral da Itália compra nova sede em Porto Alegre

O cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, assinou nesta terça-feira (11) o contrato de compra da nova sede do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre.

Trata-se de um marco histórico para a comunidade italiana no Estado. A escritura foi firmada na sede da Cyrela Goldsztein, empresa parceira na negociação e responsável pelo empreendimento.

É a primeira vez na história de mais de cem anos do consulado que o governo italiano adquire um imóvel próprio na Capital. Serão três andares, com cerca de 1.500 m², no prédio Duo Concept (Avenida Loureiro da Silva, 1960). Confira onde é o local abaixo:

— É, talvez, a minha maior satisfação profissional até hoje encaminhar essa nova sede. É um legado que pretendo deixar à comunidade ítalo-gaúcha, que me acolheu como um filho e que sempre me tratou com muito carinho — diz Caruso.

Os trabalhos de reforma estão previstos para iniciar em junho. A mudança dos escritórios em definitivo está programada para ocorrer até o fim de 2025.