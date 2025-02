Dirigentes das empresas de transporte gaúchas pedem atenção a Alckmin sobre trechos de estradas

— Fazemos questão de agradecer a conclusão da nova ponte sobre o rio Caí, no Rio Grande do Sul, que foi completamente destruída em razão das chuvas. Essa obra foi entregue pelo governo federal dois meses antes do prazo previsto. Isso possibilitou a retomada do desenvolvimento na região da BR-116 entre as cidades de Nova Petrópolis e Caxias do Sul — ressaltou o presidente RTI, Hugo Fleck.



Durante o encontro, o grupo de dirigentes pediu atenção do governo federal para alguns trechos por onde circulam linhas de ônibus de empresas gaúchas.



— Enfrentamos dificuldades na BR-163 e BR-230, especialmente no trecho Itaituba-Rurópolis (PA),onde 30,6 km ainda não possuem pavimentação asfáltica. Por lá circulam ônibus de empresas gaúchas que fazem o trecho de Porto Alegre até Santarém (PA), levando passageiros para o outro lado do país. Saímos confiantes de que teremos uma rápida resposta do governo federal após o encontro com o Geraldo Alckmin — destacou o presidente RTI, Hugo Fleck.



A comitiva foi composta pelo presidente do Grupo Ouro Prata e presidente RTI (que representa os ônibus intermunicipais do RS), Hugo Fleck, pelo diretor da RTI, Gustavo Toniolo, pelo presidente da Fepasc, Felipe Gulin, pelo diretor de Relações Institucionais da RTI, Jefferson Lara, e acompanhada pelo coordenador da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência, Voltaire Santos.