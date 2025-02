Cidade espanhola replica programa gaúcho para enfrentamento de impactos de cheias

O programa gaúcho, quando colocado em prática no Estado, ajudou na reconstrução de 34 escolas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, ajudando mais de 2 mil alunos a retornarem às aulas.

O principal momento do projeto ocorreu no último fim de semana no Hackaton Invencibles, quando alunos — em sua maioria estudantes do Ensino Médio —, criaram projetos de recuperação das escolas em Valência. O projeto segue em atividade.